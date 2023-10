Sadhguru a Milano, Allianz Cloud esaurito per il mistico motociclista: il balletto sul palco e il progetto di costruire una città

Milano – Un Allianz Cloud tutto esaurito ha accolto nel pomeriggio di ieri domenica 1 ottobre Jagadish Vasudev, il mistico indiano conosciuto in tutto il mondo con il nome di Sadhguru. Oltre 4.000 persone hanno partecipato alla giornata di meditazione che costava tra i 100 e i 900 euro.

All’ex Palalido sono arrivati da tutta Italia e anche dall’estero per ascoltare le parole del guru amato dalle star di Hollywood, come Will Smith e Matthew McConaughey, e vera celebrità dei social (su Instagram ha 11 milioni di fedelissimi follower).

Sadhguru si è presentato sul palco accolto da canti e improvvisando qualche passo di danza davanti al pubblico che gli ha tributato un’ovazione. Poi è stato il momento delle parole: 5 ore di discorso per illustrare il cuore del suo “credo”: quello che succede nel mondo è frutto di quello che accade dentro di noi, per cui siamo tutti invitati a “prendere il controllo del corpo, della mente, delle emozioni e delle energie, e vivere una vita gioiosa e appagante”.

Una lunga “lezione” – anche se lui ci tiene a specificare che tale non è – interrotta solo da una pausa di circa 15 minuti per una meditazione collettiva e 45 minuti durante i quali ha firmato autografi sui suoi libri e stretto le mani dei fan delle prime file.

Il finale è stato dedicato alle domande del pubblico, tra le quali una sulla pace nel mondo: “Se non rendi la tua mente in pace come potresti rendere il mondo in pace – ha risposto Vasudev – Il problema del mondo sono gli esseri umani, perché non sanno gestire la loro mente”.

Sadhguru ha anche parlato del progetto di costruire una città una città in California – proprio come l’altro grande guru indiano di cui è considerato successore, Osho – probabilmente anche di un quartier generale in Europa: “Prima pensavo bastasse costruire dentro il cuore delle persone, ora ho capito che alcuni rischiano di perdersi e che ci vogliono luoghi e persone dedicate che le supportino”.