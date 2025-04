Doping: arrestato il culturista da 180mila follower Ruggero Caso

Milano, 28 aprile 2025 – I muscoli gonfi e tesi, le pose plastiche. E persino qualche scatto in cui promuove proteine e integratori destinati a migliorare le prestazioni di chi frequenti abitualmente la palestra. Sono le immagini che riempiono la timeline del profilo Instagram di Ruggero Caso, culturista da oltre 180mila follower, arrestato con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Nella sua abitazione di Porta Romana a Milano, città dove si è trasferito dalla natìa Palermo qualche anno fa, sarebbero stati recuperati dai carabinieri circa 350 grammi di mefedrone, una sostanza psicoattiva derivata dal principio attivo del khat, con effetti assimilabili a quelli della cocaina.

La droga sarebbe stata già divisa in 30 dosi, destinata alla vendita sui circuiti del mercato illegale. Processato per direttissima, nei confronti di caso è stato disposto l’obbligo di firma.

La perquisizione

A fare irruzione nell’abitazione del bodybuilder sono stati i carabinieri della terza sezione del nucleo investigativo, insieme ai militari del Nas e all’unità cinofila. Oltre al mefedrone sarebbero state trovate altre sostanze anabolizzanti e dopanti. Non solo. Nell’appartamento Caso avrebbe custodito anche bilancino di precisione e materiale adatto al confezionamento dello stupefacenti in dosi. Infine sono stati scovati anche 3.720 euro in contanti: si accerterà se il denaro dovesse essere provendo di spaccio.

Caso è incensurato: ora dovrà presentarsi due volte alla settimana per firmare nella caserma dei carabinieri della compagnia del Duomo.

Il ritratto

Nel suo profilo Instagram Caso si presenta come atleta del Team Presti, gruppo che si occupa di body building ma anche di medicina e nutrizione, oltre che vincitore di competizioni nella Ifbb Pro League. Fino a qualche tempo fa gestiva un negozio a Palermo, il Revolution Store, in cui veniva venduto materiale per il body building.