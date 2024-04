Rubata antica campana dal santuario della Madonna dell'Aiuto: pesa 1.600 chili. L’ombra della banda dei metalli

Opera, 30 maggio 2024 – Sarebbero arrivati con un camioncino di quelli che hanno il braccio gru montato. I cancelli del giardino del santuario erano spalancati e i ladri sarebbero entrati indisturbati. Hanno agganciato la grossa campana di bronzo che pesa circa 1600 chili, l'hanno caricata e se ne sono andati. Il condizionale in questa vicenda, sulla quale sono in corso indagini di polizia locale e carabinieri, è d'obbligo in quanto non è ancora chiaro quando il furto sia avvenuto. Unica certezza è che a notare l’assenza, stamattina, di una delle due campane, poggiate a terra come arredo del giardino, è stato il parroco. Subito dopo il prelato si è recato dai carabinieri per presentare denuncia di furto.

"Purtroppo è stata rubata una delle campane all'interno della recinzione del Santuario della Madonna dell'Aiuto – spiega Augusto Sandolo che è uno dei sorveglianti del santuario e coordina i volontari che fanno da guida ai visitatori –. La chiesa della Madonna dell'Aiuto è chiusa e apre in occasioni particolari. Oppure è aperta per le visite da maggio a novembre. Siamo addolorati perché per gli operesi quelle campane hanno un valore storico e affettivo".

Le due campane si trovavano sul vecchio campanile, anni fa sono state rimosse perché era forte il rischio di crollo e sono state collocate su dei piedistalli nel giardino. La campana in bronzo della chiesetta che risale al 1300 e che al suo interno contiene un affresco risalente al 1500 ha un valore storico-artistico non facilmente quantificabile e uno di mercato, quello del bronzo. La campana pesa 1600 chili e potrebbe valere circa 20mila euro, se venduta come metallo e quindi fusa. Non sarebbe la prima volta che nella zona avvengono furti di metallo. Vere e proprie razzìe durante le quali sono sparite cancellate nei parchi, ringhiere, infissi di palazzi abbandonati e le piattaforme ecologiche sono depredate periodicamente da bande di ladri di metallo.

"Opera è allo sbando, non c’è più sicurezza perché non ci sono più operatori di Polizia Locale impegnati a presidiare il territorio. Erano 18 e sono rimasti solo in 6 con questa nuova giunta. Così pochi che non riescono quasi a coprire i due turni diurni, figuriamoci i serali, notturni e festivi che infatti sono stati eliminati e si effettuano straordinari solo in rare occasione – spiega l'ex sindaco Ettore Fusco –. Opera ha telecamere che controllano tutti i varchi d'accesso alla città e non escludo che le immagini abbiamo catturato gli autori".