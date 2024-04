Rubate 14 bici per oltre 40mila euro, grazie al Gps i carabinieri ne ritrovano 7 a Novate Milanese

Il Gps installato su una delle 14 bici rubate lo scorso 25 aprile, in un negozio di Serravalle Sesia, in provincia di Vercelli, ha portato i carabinieri dritti dritti in un magazzino di Novate Milanese. All’interno erano custodite sette delle 14 bike sottratte, per un valore complessivo di 40mila euro.

Il proprietario del capannone, un italiano, e un operaio ucraino che vi stava lavorando sono stati denunciati per ricettazione. Sembra infatti che le bici si trovassero nel magazzino in attesa di essere rivendute. Le indagini erano scattate dopo la denuncia del proprietario del negozio depredato nel giorno della Festa di Liberazione. Le bici sono state tutte sequestrate e nei prossimi giorni verranno restituite.

Non è chiaro, invece, che fine abbiano fatto le altre sette biciclette rubate e non ritrovate nel magazzino di Novate.