Rubano capi di abbigliamento. In manette due colombiani

Ladri in arresto in flagrante per furto aggravato all’Upim, in manette sono finiti due colombiani di 42 e 52 anni in azione nel negozio all’interno del centro commerciale Acquario di Vignate. Entrambi sono senza fissa dimora e sono entrati nel camerino con la merce prelevata dagli scaffali. Capi di abbigliamento poi nascosti negli zaini, probabilmente schermati, per eludere i controlli antitaccheggio. Peccato che il loro trafficare sia stato notato dai vigilantes che, dopo averli tenuti d’occhio, hanno fatto scattare l’allarme. È partita così la telefonata al 112. Ad attenderli all’uscita i carabinieri di Pioltello che hanno aperto le borse e recuperato la refurtiva dal valore di 153 euro. Il giudice ha disposto per loro il divieto di dimora in Lombardia in attesa del processo.