Rubano la borsa a una turista in un ristorante di via Dante, gli agenti appostati li arrestano subito

Milano – Rubano la borsa a una turista seduta ai tavolini di un ristorante di via Dante ma vengono scoperti dalla polizia mentre ci rovistano dentro a pochi metri di distanza. Un cittadino marocchino di 21 anni e un algerino di 25 anni, entrambi con precedenti di polizia e irregolari sul territorio nazionale, sono stati arrestati per furto aggravato in concorso.

Intorno alle 19.30 di ieri, martedì 3 ottobre, gli agenti del Commissariato Centro, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato i due giovani che si erano appostati con fare sospetto nei pressi di un ristorante in via Dante.

Dopo aver individuato la vittima, una turista ceca di 46 anni seduta al ristorante, il 25enne algerino si è avvicinato alla vittima e, sfruttando la copertura fornita dal complice, si è impossessato della borsa.

Dopo aver passato la borsa al 21enne, i due si sono allontanati in direzione via Camperio venendo poi fermati dai poliziotti mentre stavano rovistando all'interno della borsa per prendere i soldi contenuti. Dopo aver arrestato i due, gli agenti hanno recuperato la borsa – che conteneva 110 euro – e l’hanno restituita alla turista.