Rozzano, rotta tubatura rete idrica: in mille senza acqua potabile

Rozzano, 30 settembre 2023 - Disagi per la rottura di una tubazione al quartiere Aler. In mille senza acqua potabile. L’amministrazione comunale ha richiesto la collaborazione del Gruppo CAP e il supporto della Protezione Civile Rozzano per fronteggiare l'emergenza e garantire il servizio sostitutivo dell’acqua potabile ai cittadini attraverso una cisterna e con la distribuzione di sacche nelle vie coinvolte. I tecnici sono al lavoro per ripristinare il servizio il prima possibile. Il guasto accidentale si è verificato in via Mandorli dove sono in corso alcuni lavori stradali. La zona è interessata dai lavori per il centro cittadino - spiega il sindaco Gianni Ferretti - e gli operai nell’effettuare gli scavi hanno danneggiato una tubatura della rete idrica. Ci scusiamo con gli inquilini per il disagio e per limitarlo abbiamo chiesto la collaborazione del Gruppo CAP e della nostra protezione civile. I cittadini hanno potuto rifornirsi di sacche d’acqua potabile e una cisterna è transitata nelle vie interessate". Entro sera l'acqua dovrebbe tornare in tutta la zona anche ai piani alti della palazzine Aler