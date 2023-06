Rozzano, Recruiting Day per Autisti, Afol Metropolitana offre opportunità e agevolazioni

Atm alla ricerca di personale, giovedì prossimo a Rozzano con Recruiting Day dove saranno presentate le opportunità di formazione e lavoro riservate ai futuri conducenti. L’evento è promosso da Afol Metropolitana insieme al Comune di Rozzano e si terrà presso la sede di via Matteotti 35 a Rozzano dalle ore 15.30 alle 17. Tra le agevolazioni che l’azienda trasporti offre per i candidati non ancora in possesso della carta di qualificazione del conducente (CQC) persone, la copertura delle spese per l’iscrizione, la frequenza al corso e l’esame. L’assunzione diventerà effettiva con il conseguimento della CQC e l’accertamento dell’idoneità fisica e psico-attitudinale alla mansione. Per partecipare all’incontro è richiesta l’iscrizione compilando il form https:forms.office.comezW7DnPrLWF

Massimiliano Saggese