Rozzano, 24enne reagisce a una rapina: colpito con la pistola e spari per intimidirlo

Ambulanza e carabinieri

Rozzano (Milano), 20 marzo 2023 – Rapina e spari domenica sera a Rozzano, nel Milanese: un 24enne è stato aggredito da due persone e derubato di 6mila euro in contanti. I malviventi, inseguiti dalla vittima, hanno poi esploso due colpi in aria per farlo desistere.

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, a entrare in azione sono stati due banditi. Mentre il 23enne, dipendente di un Internet point, raggiungeva uno sportello Atm per versare i soldi del negozio, i malviventi lo hanno sorpreso – forse lo stavano aspettando – e hanno cercato di portargli via il denaro. Appena l'uomo ha reagito, i due lo hanno colpito con il calcio della pistola alla testa, impossessandosi di tutti i soldi .

Il 24enne ha comunque cercato di inseguire i due, che a quel punto hanno sparato in aria per intimidirlo. L’uomo si è dovuto arrendere: soccorso dal 118, è stato accompagnato in codice verde al pronto soccorso dell'Humanitas di Rozzano.

I carabinieri della compagnia di Corsico hanno trovato sul posto due bossoli di piccolo calibro e stanno ora cercando rintracciare i rapinatori.