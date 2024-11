Gianni Ferretti, una quercia piantata all’Oasi dello Smeraldino per ricordare il sindaco di Rozzano: “Forte e salda come lui”

Rozzano (Milano) – Non si attenua l'ondata di commozione per la scomparsa del sindaco Gianni Ferretti. Il giorno dopo i funerali diverse iniziative per ricordarlo. Una quercia è stata piantata nell'Oasi dello Smeraldino, una quercia in sua memoria: un simbolo delle sue radici profonde, della forza e della dedizione che lo legavano alla sua terra. "Sarà un albero forte e saldo, come lui , e crescerà alimentato dal ricordo di chi gli ha voluto bene - spiegano all'amministrazione comunale -. Ringraziamo Catia Acquaviva e i volontari di Ape Natura per il pensiero".

Su tutti i campi da gioco le associazioni sportive hanno onorato il sindaco con un minuto di raccoglimento prima delle partite. "Un silenzio carico di amore e rispetto Grazie agli atleti, ai dirigenti e ai presidenti che gli hanno reso omaggio". E ancora tanti messaggi: "Ciao caro sindaco, ci mancherai immensamente. - si legge sulla pagina sociale del Comune - La tua assenza sarà un vuoto difficile da colmare ma continueremo a trovarti nei sorrisi della nostra gente, nei progetti che hai avviato, nei sogni che ci hai ispirato. Resterai per sempre nel cuore della tua città”.