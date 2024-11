Il grande choc di residenti e colleghi. Migliaia di post sui social del Comune

Commozione e incredulità per la morte improvvisa del sindaco di Rozzano, Gianni Ferretti De Luca (Forza Italia). Sono davvero tantissimi i messaggi arrivati sulla pagina social del Comune e quelli indirizzati alla famiglia da parte dei cittadini rozzanesi e bipartisan dalle forze politiche locali. A partire da quelli delle forze di opposizione. "In questo momento di dolore, ci stringiamo intorno alla famiglia e agli amici, esprimendo il nostro sincero cordoglio e la nostra vicinanza", il messaggio del Pd Rozzanese. E ancora "Sinistra Italiana Rozzano e il gruppo consiliare Avs esprimono profondo dolore per la prematura scomparsa del sindaco. Pur nella normale dialettica politica che ci ha diviso, riconosciamo e rendiamo onore al suo lungo impegno per la nostra città".

Il Movimento 5 Stelle per bocca di Nicola Di Marco (Capogruppo Lombardia): "Con sgomento apprendiamo la notizia della prematura scomparsa di Gianni Ferretti. È grande la tristezza con la quale porgiamo alla sua famiglia le più sentite condoglianze. Il Movimento Cinque Stelle Lombardia, rende omaggio al sindaco". E poi decine di colleghi sindaci, a partire da Giuseppe Sala: "Con dolore apprendo della scomparsa di Gianni Ferretti. Esprimo la mia vicinanza alla famiglia e a tutta la comunità". Seguito da decine di sindaci dei Comuni di Città Metropolitana- Dalla Regione Lombardia il cordoglio arriva dal presidente Attilio Fontana (nella foto): "È con profonda tristezza che apprendiamo la notizia della scomparsa del sindaco. In carica per il secondo mandato, ha lavorato con impegno per il bene della sua comunità. Regione Lombardia esprime le più sentite condoglianze alla famiglia e a tutta la comunità di Rozzano". "Una brutta notizia, che mai avremmo voluto ricevere. La morte improvvisa del sindaco di ci lascia scioccati. Sono partecipe del dolore di quanti hanno apprezzato una persona seria e competente. Un abbraccio particolare alla famiglia". Sono le parole dell’eurodeputata di Forza Italia, Letizia Moratti. "Con lui abbiamo condiviso numerose battaglie. Gianni ha guidato Rozzano con passione. La sua mancanza lascia un vuoto difficile da colmare", così Massimo Carofiglio, capogruppo Fratelli d’Italia di Rozzano.

Mas.Sag.