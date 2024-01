Rozzano, perde il controllo e finisce fuori strada: morto un 76enne. Aveva avuto un malore

Cassino Scanasio (Milano), 2 gennaio 2023 - Un uomo di 76 anni è stato colto da un malore mentre era alla guida della sua auto: perso il controllo della vettura, è finito fuori strada. L’incidente si è verificato pochi minuti prima delle 6 di questa mattina. Il 76enne stava viaggiando sulla tangenziale ovest quando ha imboccato lo svincolo per Cassino Scanasio.

Il malore l’ha colto in quel momento: il 76enne è sbandato ed è finito fuori strada. Quando sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 i paramedici si sono resi conto che l’uomo era stato colto da un malore e hanno iniziato le manovre per rianimarlo. Trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell’Humanitas di Rozzano, l’uomo è morto poco dopo l’arrivo. Sul posto è intervenuta la polizia stradale per deviare il traffico in uscita dalla tangenziale.