Rozzano, commozione e palloncini bianchi per l’addio a Evelyn. Chiesa gremita per i funerali della bimba annegata in piscina

Rozzano 17 luglio 2023 - Si sono svolti questa mattina nella chiesa di Sant’Angelo i funerali di Evelyn Amendola, la bambina di sette anni morta in un drammatico incidente avvenuto nella piscina del pavese domenica 8 luglio. La città ha partecipato in massa al funerale e i rozzanesi hanno gremito la chiesa in ogni posto e in tanti hanno assistito alla funzione dal piazzale antistante per essere vicini a Fabio e Francesca, genitori della piccola Evelyn.

La cerimonia funebre è stata celebrata da Don Roberto Soffientini. Anche Monsignor Mario Delpini, arcivescovo di Milano, ha inviato un messaggio di vicinanza e cordoglio alla famiglia letto durante la funzione. Proclamato il lutto cittadino anche la giunta comunale e il sindaco Gianni Ferretti hanno partecipato alle esequie. Momenti di commozione quando fratello e sorella hanno letto una lettera con la quale dicevano di "aver dedicato troppo poco tempo alla sorellina pensando di averne tanto a disposizione, ma non è stato così".

Terminata l'omelia sono state lette le parole di una canzone di Mr Rain “Supereroi” che tanto piaceva ad Evelyn e all'uscita della bara dalla chiesa la piccola è volata in cielo accompagnata da centinaia di palloncini bianchi.