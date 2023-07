Evelyn Amendola, non malore ma incidente. La Procura indaga per omicidio colposo

Rozzano, 11 luglio 2023 – Non un malore ma un incidente. Con il fascicolo aperto per omicidio colposo, anche se fino a ieri ancora senza alcun indagato. La Procura di Pavia, con il sostituto procuratore Alberto Palermo, sta procedendo, al solito nel totale silenzio, con l’inchiesta sulla morte di Evelyn Amendola, la bambina di 7 anni di Rozzano mo rta domenica al Policlinico San Matteo di Pavia dopo il disperato tentativo di salvataggio nella piscin a del centro sportivo Le Valli di Battuda.

L’ipotesi del malore che avrebbe provocato la caduta in acqua della piccola, riferita inizialmente ai soccorritori dell’Areu giunti sul posto, per quel poco che filtra dallo strettissimo riserbo delle indagini sembrerebbe essera stata superata dall’ipotesi della caduta accidentale in acqua.

Nella serata di ieri non risultava ancora essere stata disposta l’autopsia sul corpo della piccola, decisione che la Procura potrebbe comunque ancora prendere forse oggi.

E proprio alla disposizione dell’eventuale esame autoptico sono solitamente legati i tempi delle notifiche degli avvisi di garanzia agli eventuali indagati, per consentire le nomine di periti di parte che partecipino alle fasi irripetibili degli accertamenti.

A ieri, i cosiddetti ‘atti dovuti’ per l’inchiesta in corso non risultavano ancora compiuti. Se però fosse stata smentita l’ipotesi del malore, magari anche da accertamenti clinici effettuati nei confronti della piccola, ancora in vita al momento del ricovero, restano da accertare la dinamica della caduta in acqua e anche i tempi della successiva permanenza sul fondo della piscina, prima che il bagnino andasse a recuperare la bambina.

Era infatti stato riferito che i soccorsi sono stati immediati, ma l’immediatezza pare riferita a quando si sono accorti che Evelyn non riemergeva dall’acqua. Eventuali responsabilità sono comunque ancora in fase di accertamento.