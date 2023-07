Evelyn annegata in piscina La verità arriva dai filmati

di Stefano Zanette

Al dolore per la perdita della figlia, rischia di aggiungersi anche l’inchiesta giudiziaria. Tra le posizioni al vaglio della Procura di Pavia, guidata dal procuratore Fabio Napoleone, per eventuali responsabilità, ancora in fase di accertamento, per la morte di Evelyn Amendola, la bambina di 7 anni di Rozzano morta domenica al Policlinico San Matteo dopo la tragedia nella piscina del centro Le Valli di Battuda, ci sarebbe infatti anche quella della madre della piccola, che era in piscina insieme agli altri figli. Oltre alle altrettanto ancora eventuali responsabilità che la Procura starebbe valutando a carico di chi ha competenze sulla gestione e sulla sicurezza nella piscina, anche la posizione dell’adulto accompagnatore della minore, in questo caso appunto la madre, sarebbe al vaglio. L’inchiesta, per l’ipotesi di omicidio colposo, affidata al sostituto procuratore Alberto Palermo, sta procedendo nel totale silenzio. In attesa di poter sapere dall’unica fonte attendibile e qualificata a fornire informazioni, appunto la Procura, se è stata o verrà disposta l’autopsia e se sono stati emessi avvisi di garanzia nei confronti degli eventuali indagati, restano molti gli elementi da chiarire su quel che è successo domenica. Tutto però ripreso dalle telecamere della videosorveglianza interna, i cui filmati sono stati acquisiti dai carabinieri.

La piccola Evelyn si sarebbe allontanata dalla zona degli ombrelloni dove c’erano la madre con gli altri figli, dicendo di voler andare nella piscina per bambini. Si sarebbe invece avvicinata alla vasca con i giochi gonfiabili, che in quella fascia oraria non erano accessibili, aggirando una transenna senza essere notata. Neppure la caduta in acqua sarebbe stata vista dal pur presente personale di sorveglianza. Solo alcuni minuti dopo uno dei quattro bagnini ha notato la bimba, sotto ai gonfiabili, sul fondo della vasca, in quel punto comunque profonda solo un metro e mezzo circa, andando subito a recuperarla. Ma ormai Evelyn aveva perso conoscenza e i disperati tentativi di salvarla sono purtroppo risultati vani. Una tragedia talmente assurda da far ipotizzare inizialmente un malore, mentre si sarebbe appunto trattato di un incidente.