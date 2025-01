"Rozzano è arte e natura". La promozione del Comune

Rozzano è cultura, storia, arte e natura. Prende il via la nuova campagna di comunicazione istituzionale promossa dall’amministrazione comunale per valorizzare il patrimonio storico, artistico, culturale e naturale che caratterizza Rozzano e il suo territorio.

L’obiettivo dell’iniziativa è dare maggiore visibilità alle bellezze della città, facendole conoscere sempre più. Il centro culturale Cascina Grande, il moderno osservatorio astronomico, le chiuse vinciane sul Naviglio e il castello visconteo, ma anche i grandi parchi cittadini e le due oasi naturalistiche protette dello Smeraldino e della Sorgiva.

E poi, la chiesa di Sant’Ambrogio con i suoi affreschi, l’antico prestigio delle Filatures des Schappes e la storia della fonderia De Andreis, fino ad arrivare a opere scultoree di rilievo come "Città sole" di Luciana Matalon e i più recenti murales realizzati all’interno del quartiere Aler.

Sono tante le eccellenze di Rozzano su cui si sofferma la campagna voluta dal Comune.

"Siamo orgogliosi di poter raccontare le eccellenze della nostra città attraverso questa nuova campagna, un’iniziativa che intende valorizzare il patrimonio cittadino e rivelare la bellezza del territorio come opportunità per riscoprire un’identità collettiva - ha dichiarato il vicesindaco Maria Laura Guido -. L’amministrazione comunale si è impegnata per garantire la conservazione e la cura dei luoghi pubblici, ma anche per promuovere un futuro sostenibile e inclusivo, con uno sguardo attento allo sviluppo della città, della cultura, dell’arte e della tutela ambientale".

Mas.Sag.