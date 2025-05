Caso Pifferi, psicologhe e legale davanti al giudice

Si aprirà il prossimo primo luglio, davanti al gup Roberto Crepaldi, l’udienza preliminare a carico delle psicologhe e dell’avvocata Alessia Pontenani indagate nell’inchiesta bis sul caso di Alessia Pifferi, la 39enne condannata in primo grado per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di 18 mesi. Per il pm Francesco De Tommasi, che ha chiesto il rinvio a giudizio nell’inchiesta per falso e favoreggiamento per quattro psicologhe, alcune delle quali in servizio al San Vittore, per la legale e per il consulente della difesa Marco Garbarini, Pifferi sarebbe stata "manipolata" al fine di farle ottenere una perizia psichiatrica.

La sua legale aveva infatti dichiarato a giudizio che Pifferi aveva un quoziente intellettivo pari a quello di una bambina di sete anni e che non aveva le capacità per valutare la correttezza dei comportamenti. L’aver lasciato la bimba senza acqua nè cibo, per la difesa era la conseguenza di un ritardo mentale della mamma, non di una personalità criminale.

Nell’avviso di conclusione delle indagini, che era a carico di sette persone in tutto, una delle quali è poi uscita dal procedimento chiedendo di accedere alla messa alla prova, si leggeva che agli atti dell’inchiesta sono state depositate anche diverse intercettazioni. In una di queste la 39enne diceva che sarebbe stata a conoscenza di "un piano". Le due psicologhe rivolgono "domande dirette alla detenuta sui contenuti dell’incontro con i periti. Le chiedono quali “risposte” abbia dato e Pifferi spiega: "Ho parlato della storia della mia vita, dell’infanzia". E una della due psicologhe: "Che rimani in te sempre la stessa!". Pifferi: "Esatto ... dell’infanzia (...) quello che ho detto a voi l’ho detto lì". Le difese, tra cui anche l’avvocato Mirko Mazzali, punteranno a smontare le accuse nel corso dell’udienza preliminare.