Omicidio Mastrapasqua, il Comune di Rozzano proclama il lutto cittadino

Rozzano (Milano) , 17 ottobre 2024 – Rozzano sarà in lutto cittadino lunedì 21 ottobre, quando saranno celebrati i funerali di Manuel Mastrapasqua, il 31enne ucciso a coltellate per un paio di cuffie dal 19enne Daniele Rezza, ora in carcere. L’annuncio è arrivato dalla stessa amministrazione comunale. “In segno di rispetto e di partecipazione al lutto, che ha colpito la comunità, sugli edifici comunali saranno esposte le bandiere a mezz'asta – si legge nella nota del municipio -. È richiesta, inoltre, la sospensione delle attività pubbliche e commerciali durante le ore in cui si terranno le esequie, invitando la cittadinanza a osservare un momento di raccoglimento”. La cerimonia funebre avrà luogo lunedì 21 ottobre alle 15 alla chiesa evangelica Veritas in via Cavour a Rozzano.

“Abbiamo perso Manuel, un bravo ragazzo della nostra città, ucciso l'altra notte a coltellate, da un criminale che è stato arrestato – aveva dichiarato il sindaco Gianni Ferretti subito dopo l’omicidio -. Porgo le mie più sentite condoglianze, mi stringo al dolore della famiglia, dei suoi cari e di tutti coloro che gli volevano bene. Il colpevole è stato preso, l'Arma dei carabinieri e la Tenenza di Rozzano hanno fatto un grande e celere lavoro di indagine. Ora si faccia giustizia”.

Ieri, mercoledì 16 ottobre, il primo cittadino ha anche partecipato al comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto Claudio Sgaraglia. In quel tavolo è stato preso l’impegno di rafforzare le misure di controllo sul nostro territorio. “Il supporto della Prefettura e delle forze dell’ordine rafforzerà il presidio e la possibilità di fare sempre più interventi mirati – ha commentato Ferretti -. Dall’inizio dell’anno, per potenziare l'opera di controllo, abbiamo anche installato un sistema di videosorveglianza con telecamere di ultima generazione”.