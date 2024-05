Fabio Rovazzi, furto del telefonino in diretta su Instagram: ecco il video del ladro in corso Garibaldi

Milano – Disavventura per Fabio Rovazzi mentre faceva una diretta su Instagram dai tavolini del dehors di un locale di corso Garibaldi a Milano. L’influencer è stato infatti derubato dello smartphone proprio mentre stava dialogando con i suoi follower.

Il furto è avvenuto nella mattinata di ieri mentre Rovazzi si trovava all’inizio di corso Garibaldi, all’altezza dello Starbucks che affaccia su piazza XXV aprile. Mentre stava trasmettendo una live in cui parlava dei suoi prossimi appuntamenti, alle sue spalle compare un ragazzino con un cappellino e una felpa nera, perfettamente inquadrato dalla telecamera, che sembra osservare il modello di telefono utilizzato dall’influencer. Il giovane supera Rovazzi, fulmineamente afferra il telefonino e fugge in direzione Moscova.

Il ladro scappa con il telefono ancora accesso sulla diretta. Il filmato infatti dura alcuni secondi e riprende la fuga in corso Garibaldi, fino a quando il ladro non mette lo smartphone in tasca. A quel punto il video prosegue, anche se non si vede praticamente più niente.