Rovazzi scippato in diretta: l’artista finge il furto per lanciare il nuovo singolo “Maranza”

Rovazzi “trolla” tutti. Si potrebbe riassumere così, utilizzando un gergo puramente da web, il caso che ha coinvolto l’artista milanese: ieri, in corso Garibaldi, sembrava essere stato scippato del cellulare durante una diretta Instagram.

Alcuni frame dal video chiarificatore pubblicato da Rovazzi

Un furto che, per il personaggio coinvolto e per la sua assurdità, è subito diventato virale. Oggi però la smentita. Tramite i suoi account social l’artista ha fatto chiarezza spiegando che si trattava solamente di un “video promozionale” per il lancio del suo nuovo disco. “La situazione è leggermente sfuggita di mano”, attacca Rovazzi nel reel chiarificatore. “Volevo solo tranquillizzare tutti perché era tutta una finta”. Dietro al 30enne milanese compare il ragazzo che nel video del furto, gli strappava il cellulare dalle mani. “Lui è Giovanni. Un bravissimo ragazzo”. Poi la spiegazione: “Abbiamo fatto tutto questo perché domani a mezzanotte esce Maranza”.

“Maranza” il brano con il Pagante

Con sapiente mix di provocazione e divertimento, sullo sfondo della Madonnina, il Pagante & Fabio Rovazzi immortalano il ritratto fedelissimo e dissacrante del maranza, sciorinando nota dopo nota i codici estetici e comportamentali di quello che, da fenomeno prettamente milanese, ha superato i confini della città per arrivare dappertutto a colpi di borselli griffati, orologi di valore, tute acetate, collane in bella vista e drill nelle cuffie.

“MARANZA” nasce dal sample dell’iconica hit dance anni ‘90 Think about the way, prodotta da Zef e Alessandro La Cava, tra i più acclamati producer della scena attuale.