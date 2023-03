Rotonda ultimata Circolazione riaperta

Terminati i lavori per la realizzazione della rotatoria in via Fizzonasco: levato il secondo semaforo. La strada è stata completamente riaperta al traffico. Il prossimo intervento prevede l’eliminazione dell’ultimo semaforo all’incrocio con via Rita Levi Montalcini. Proseguono a ritmo serrato i lavori sull’asse Pieve Emanuele - Rozzano in particolare in via Fizzonasco. Qui con la realizzazione di una rotonda è stato eliminato il semaforo con via Grandi e piazza Curiel che era anche un T-red ossia elevava contravvenzioni. In precedenza era stato eliminato l’impianto con via Buozzi. In questo modo il traffico in entrambi i sensi di marcia è diventato molto più fluido anche nelle ore di punta. Si tratta di un’opera importantissima che porterà entro il 2024 a completare il processo di snellimento del traffico su una delle più importanti e trafficate arterie che ci sono sul nostro territorio. Questi lavori portano un primo rifacimento di piazza Curiel e altri interventi: in questi giorni è in corso il rifacimento dell’asfalto nelle vie Matteotti, Marche, Platani, degli Olmi, delle Betulle, Leoncavallo, Puglie, Fizzonasco, Coppi, Binda, Marino, D’Acquisto, Roma, corsello tra via Sicilia e via Progresso. La soddisfazione del sindaco Costanzo: "Stiamo dando un segnale importante a Fizzonasco investendo in molte opere di utilità per la frazione. Una volta terminati i lavori del 110 rifaremo anche i marciapiedi della Friza e nei prossimi mesi continueremo con il rifacimento di tante altre strade e marciapiedi già pianificate con ingenti investimenti".

Massimiliano Saggese