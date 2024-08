Rotonda sul Sempione: 13 mesi di lavori e proteste

Tredici mesi di cantiere e disagi, nessuna certezza sulla fine dei lavori e nuove polemiche. Stiamo parlando della rotonda sulla Statale del Sempione all’altezza di via Lainate e via Europa, nella frazione di Bettolino. Opera da 1,2 milioni di euro, progettata da Anas per migliorare la situazione del traffico automobilistico, avvio dei lavori 19 luglio 2023, con chiusura di strade urbane, alcune modifiche alla viabilità, ristringimento delle carreggiate del Sempione, cantieri e disagi. Durata dei lavori prevista sei mesi.

A oggi la rotonda è ancora un cantiere, il Sempione è percorribile da e per Milano, ma non l’attraversamento via Europa-via Lainate, né la verso verso sinistra per chi proviene dalla via Lainate e verso destra per chi arriva da via Europa. "Si può fare qualcosa con Anas e Comune per accelerare i lavori della rotonda? Ci hanno messo di meno a costruire le piramidi in Egitto. Considerato il ritardo l’impresa non poteva continuare a lavorare in queste settimane di agosto che non c’è traffico e concludere i lavori? - scrive un residente in una mail - è davvero una vergogna, mi auguro che poi nessuno abbia il coraggio di inaugurare l’opera".

L’Amministrazione: "Anche al Comune piacerebbe molto sapere quando finiscono i lavori, noi siamo vittima dei ritardi e dei disagi come i cittadini - dichiara il sindaco Carmine Lavanga -; l’appalto è di Anas che ha finanziato l’intervento e fatto la gara per individuare l’impresa. La ditta incaricata sta già pagando le penali per i ritardi, è vero che ci sono state interferenze e imprevisti durante le fasi di realizzazione della rotonda, ma non giustificano questa lentezza e il ritardo di sei mesi. Noi abbiamo già inviato molte pec per sollecitare la fine dei lavori. Prima ci avevano detto fine maggio, poi fine agosto, ma non è così". Ora sembra che la rotonda sarà conclusa a novembre. "L’ultima volta che ho incontrato il direttore dei lavori ho chiesto di aprire almeno l’uscita verso Milano per chi arriva dalla via Lainate - conclude il sindaco -. Poi le opere complementari le possono concludere successivamente".

Roberta Rampini