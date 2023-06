Romagna Mia", Buccinasco si mobilita per l'Emilia Romagna"

Comune, sport e associazioni si mobilitano per l’Emilia Romagna: oggi, dalle 15 alle 20 al Centro Sportivo Scirea di via Gramsci, si svolge la manifestazione "Romagna mia", un evento benefico organizzato dall’Amministrazione e dalla Polisportiva Buccinasco con la partecipazione delle associazioni del territorio. Esibizioni, giochi, laboratori, partite, incontri sportivi, storie di inclusione, concerti, iniziative creative e artistiche: tutto per raccogliere fondi da destinare al Comune di Brisighella (Ravenna) (nella foto) , particolarmente colpito dall’alluvione. "Siamo in contatto con il sindaco - spiega Rosa Palone, assessora all’Associazionismo - che ci indicherà il progetto a cui riservare il nostro contributo. All’indomani dell’emergenza che ha colpito l’Emilia Romagna, cittadini e associazioni hanno chiesto come poter dare una mano. Questo è l’evento giusto per contribuire, attraverso un pomeriggio di socialità e sport. Ringraziamo le associazioni e i gruppi sportivi di Buccinasco che con noi hanno organizzato tante proposte per bambini e famiglie". Presente anche la Protezione civile: una delegazione si è recata nei territori alluvionati e porterà la propria testimonianza durante l’evento di domani. L’ingresso al Centro sportivo, per prendere parte alla manifestazione, è di 5 euro ma c’è anche la possibilità di donare attraverso l’iban messo a disposizione dal Comune. Francesca Grillo