Rolex rubato in palestra Estradato uno dei ladri

Mercoledì pomeriggio un volo Barcellona-Milano ha riportato in Italia il ventinovenne romeno accusato di aver rubato con un complice connazionale un Rolex Daytona da 27mila euro, sparito il 27 ottobre 2022 dall’armadietto di una palestra di via Galvani. Gli agenti del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia (Scip) lo hanno preso in consegna dai colleghi spagnoli, che lo avevano arrestato a Madrid l’11 maggio. Le indagini dell’Upg di via Fatebenefratelli sono scattate a seguito della denuncia di un quarantunenne italiano, che a fine ottobre dello scorso anno ha segnalato che qualcuno aveva rubato il suo Daytona mentre si trovava in palestra. I poliziotti hanno acquisito le immagini delle telecamere interne e hanno individuato i due ladri, che quel giorno si erano registrati per un accesso giornaliero nel centro sportivo, andandosene pochi minuti dopo l’ingresso. Nel giro di qualche mese, gli investigatori sono riusciti a dare un nome a quei volti, tanto che il 6 febbraio 2023 il pm Rosario Ferracane ha emesso un decreto di fermo. Il provvedimento non è stato mai eseguito, perché nel frattempo i due romeni si erano trasferiti in Francia. L’11 maggio, il ventinovenne, è stato bloccato in Spagna.