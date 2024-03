Rogo notturno al concessionario. Auto a fuoco

Un vasto incendio è divampato sabato sera, poco prima della mezzanotte, in un concessionario di vendita e noleggio di auto in via Rossa a Vimodrone. Cinque vetture, posteggiate in un’area parcheggio interna dell’attività commerciale, sono state completamente divorate dalle fiamme. Il rogo è esploso attorno alle 23.30, e pochi minuti sono arrivate le prime chiamate al 112 per segnalare le fiamme: sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Sesto San Giovanni e di Gorgonzola, che hanno dovuto lavorare fino all’alba per mettere in sicurezza l’area. Nonostante il tempestivo intervento delle squadre di soccorso, solo pochi minuti dopo le prime fiamme, cinque automobili sono andate completamente distrutte. L’intervento dei pompieri ha richiesto diverse ore di attività: solo alle tre di ieri, infatti, l’incendio è stato finalmente spento.

Fortunatamente, visto l’orario, all’interno della rivendita non c’erano persone: dunque, non ci sono stati feriti o intossicati. In ogni caso erano arrivate sul posto anche alcune ambulanze del 118 e delle auto mediche. Per ora non sono state stabilite le cause del rovinoso incendio. Gli accertamenti investigativi sono ancora in corso e le indagini sulle cause sono state affidate ai carabinieri della stazione di Vimodrone. Le prime indicazioni, che potrebbero indirizzare le indagini in un senso o nell’altro, arriveranno proprio dai vigili del fuoco, che stabiliranno se il rogo sia stato provocato da un evento accidentale o se invece qualcuno lo abbia provocato di proposito.

La.La.