Robotica e logistica. Ecco le richieste

Doppio appuntamento con il lavoro sul territorio. Il primo si tiene domani, 20 febbraio, a Vimodrone, alle 10, con il recruiting day Alascom, realtà operante nel settore della robotica industriale e dell’automazione. L’evento, organizzato da Afol Metropolitana in collaborazione con l’amministrazione comunale, si aprirà con la presentazione dell’organizzazione, dell’ambiente di lavoro e dei diversi profili ricercati, che saranno impiegati in ambiti come la robotica industriale, la consulenza tecnica ICT, la gestione di reti e sistemi e l’automazione industriale. L’azienda è alla costante ricerca di figure professionali, sia con esperienza, sia da formare. Durante l’incontro i recruiter Afolmet condurranno i colloqui di selezione, sia per le figure ricercate dall’azienda sia per le altre offerte di lavoro sul territorio.

Il secondo appuntamento è il 25 febbraio, dalle 14, con il recruiting day Rhenus Logistics all’Afolmet Red Point di Cesano Boscone, organizzato in collaborazione con il centro commerciale Porte di Milano e il Comune. L’evento è per le persone interessate a lavorare nella logistica integrata, motivate a intraprendere un percorso di crescita professionale attraverso percorsi formativi personalizzati. Durante l’evento l’azienda presenterà la sua organizzazione e le figure ricercate sia per la sede di Buccinasco che per le altre aree territoriali in zona Est e Ovest Milano e incontrerà per un primo colloquio i candidati preselezionati dagli esperti di Afol Metropolitana. Durante l’incontro sarà possibile sostenere un colloquio di preselezione anche per altre offerte di lavoro disponibili sul territorio o in linea con il proprio progetto professionale. È possibile già candidarsi alle posizioni nella sezione offerte di lavoro e registrarsi agli appuntamenti su afolmet.it.