Milano, 8 gennaio 2021 - Le condizioni cliniche dell'ex ministro ed ex governatore della Regione Lombardia Roberto Maroni, oggi sottoposto a un intervento chirurgico presso la Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta "sono soddisfacenti". Lo comunica in una nota la direzione sanitaria dell'istituto, nella quale si informa che il paziente "è sveglio e cosciente". "In accordo con la famiglia non saranno diramati altri bollettini medici in assenza di significativi sviluppi" conclude la nota.

Maroni aveva avuto un malore, nel pomeriggio di lunedi 4 gennaio a casa sua a Lozza, nel Varesotto, ed era stato ricoverato all'ospedale di Varese da cui è stato poi trasferito nel nosocomio milanese per ulteriori approfonditi accertamenti, in modo da individuare l’origine del malore. Solo una settimana fa l’ex titolare del Viminale aveva aperto la campagna elettorale come candidato sindaco a Varese leggendo una sorta di manifesto programmatico durante una seduta del consiglio comunale convocata online.