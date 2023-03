Ritrovo per tutte le età La nuova struttura un punto di incontro tra attività e servizi

di Laura Lana

Balli e collane floreali hanno accompagnato ieri pomeriggio l’inaugurazione del nuovo centro polifunzionale in via Leonardo Da Vinci 16. L’edificio, di proprietà comunale, è gestito da Auser in collaborazione con Made in Cuba e l’Associazione Sordi Cinisello e diventerà una struttura adibita a diversi servizi e attività didattiche, aggregative e sportive per tutte le età. "I lavori di ristrutturazione, del valore di 150mila euro, sono iniziati prima della pandemia. Poi ci siamo dovuti fermare e oggi è un orgoglio essere qui per dare un luogo di aggregazione a tutta la cittadinanza. Il grazie va alle associazioni che lo hanno adeguato, riempito e che accoglieranno i cinisellesi", ha commentato il sindaco Giacomo Ghilardi. A tenere la regia sarà Auser Cinisello. "Tenevamo tanto al fatto che questo centro diventasse polivalente - ha spiegato il presidente Giorgio Ravagnani -.Mentre lavoravamo in giardino, che era una selva, i cittadini del quartiere ci chiedevano “Cosa si farà qui?”. Continueremo a svolgere le nostre attività, ma l’idea è di collaborare a stretta vicinanza con gli altri". Lo dice anche Madelyn Borrel dell’associazione Made in Cuba.

"Stiamo aprendo un centro non per noi ma per tutta la cittadinanza. Lavoreremo soprattutto per l’inclusione. Tutti i venerdì, ad esempio, accogliamo i ragazzi diversamente abili". In via Da Vinci trova spazio anche l’associazione Sordi di Cinisello. "L’amministrazione ci ha molto aiutato e speriamo che questa collaborazione possa continuare perché è molto importante per non essere tagliati fuori", ha sottolineato il presidente Roberto Garavelli.