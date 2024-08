Ritorno del mercato in centro città. Un’ipotesi per il rilancio della zona

Il progetto di rigenerazione del centro cittadino di Cassano d’Adda guarda al passato: riportare in centro il mercato cittadino. "Una volta terminati i lavori in piazza Garibaldi e in via Vittorio Veneto - così in consiglio comunale la consigliera del Pd Arianna Moreschi - si potrebbe ripensare il mercato in centro, aprendo così a un ritorno alle origini della nostra città. La posizione attuale del mercato crea molti disagi ai residenti di quella zona occupando, fra l’altro, il parcheggio, uno dei pochi disponibili, in via Rossini. Riportare il mercato in centro, invece, riqualificherebbe in maniera diversa piazza Garibaldi e via Veneto, questo anche con l’auspicio a un maggiore utilizzo della tangenziale".

Una proposta che trova favorevole l’assessore all’Urbanistica Deborah Bucca: "Il mercato nei centri storici da sempre porta beneficio agli esercizi commerciali e crea socialità centralizzata. La posizione del mercato in centro è al nostro vaglio già da tempo, in ragione anche delle nuove modifiche urbanistiche legate a piazza Garibaldi e a via Veneto". Idea promossa da più di un cittadino. "Un’iniziativa che servirebbe certamente - così la cassanese Simona Merisi, residente a due passi da via Veneto - per animare il centro città che dopo tutto questo periodo di chiusura si è svuotato. Ne potrebbero giovare, inoltre, anche i negozi di vicinato che in questo periodo di lavori hanno patito tanto".

Importante organizzarsi al meglio, sostiene Augusto Brambilla: "È una proposta valida, stiamo attenti però a organizzare bene l’iniziativa. Francamente, poi, non so come sarà la viabilità in futuro in centro, tuttavia credo che spostare il mercato porterebbe probabilmente a gestire meglio la futura viabilità grazie al trasloco delle bancarelle dalle vie dove si svolge oggi". Iniziativa che può aiutare a riempire i nuovi spazi.

"La rigenerazione di via Veneto - aggiunge Andrea Moretti - non è un progetto del 2024, ma è abbastanza vecchiotto, riguarda l’allargamento dei marciapiedi, ma non c’è molto di più. Si dovrà pensare a riempire nuovi spazi, quindi sicuramente il mercato potrebbe essere una buona spinta". Tutto sembra favorevole dunque per il ritorno alle origini con il mercato nel centro cittadino. Si deve tornare alla fine degli anni ’70 per ricordare il mercato nelle tre piazze centrali della città. Da allora le bancarelle dei mercatari sono state spostate in più zone della città. Da via Febo Borromeo e strade limitrofe a via Rossini e via Tornaghi. C’è stato anche un passaggio nel parcheggio del centro sportivo.