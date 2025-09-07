Ritornano i Giganti nel borgo medievale di Zivido

Il 13 e 14 settembre 1515 la storia dell’Europa passò da San Giuliano Milanese. Nelle campagne del Sud Milano si combatté la sanguinosa battaglia di Marignano, al termine della quale i francesi del re Francesco I sconfissero le truppe svizzere, assicurandosi così il controllo del Ducato di Milano. San Giuliano celebra quell’evento con la 34esima edizione della rievocazione storica "Ritornano i Giganti", in programma il 13 e 14 settembre. Per l’occasione, la frazione di Zivido si trasformerà in un borgo medievale con l’allestimento di un accampamento militare, spettacoli di acrobati e giocolieri, cortei in costume, artisti di strada e antichi mestieri. In agenda anche momenti d’intrattenimento musicale e una ricostruzione teatralizzata della battaglia. Il programma completo, comprensivo di una passeggiata lungo il sentiero dei Giganti, è disponibile sul sito Internet e i profili social del Comune, che organizza l’evento in collaborazione con la parrocchia di Zivido e col patrocinio del Consiglio regionale della Lombardia.

"Siamo orgogliosi di presentare la 34esima edizione di "Ritornano i Giganti", un appuntamento che da oltre trent’anni anima il borgo di Zivido e mantiene viva la memoria di uno degli eventi storici più significativi legati al nostro territorio e alla storia europea – rimarca l’assessore alla Cultura, Nicole Marnini -. Questa manifestazione è un viaggio nel tempo, che coinvolge cittadini, famiglie, scuole e appassionati in un’esperienza immersiva, tra cortei in costume, ricostruzioni teatralizzate e approfondimenti culturali. Arricchiamo il programma con iniziative volte a valorizzare ancor di più i luoghi della memoria, come la passeggiata lungo il sentiero dei Giganti, le visite al castello di Zivido e la conferenza dedicata a Ludovico il Moro. Eventi come questo sono fondamentali per consolidare l’identità culturale e promuovere la conoscenza della storia locale al di fuori dei confini cittadini".A.Z.