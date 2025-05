Sequestrato ristorante cinese in via Padova a Milano: tra muffa e cibo marcio, scoperto anche un dormitorio abusivo

Milano – Un ristorante cinese in via Padova, all’altezza del civico 88, è stato posto sotto sequestro questa mattina a Milano dopo un’ispezione della polizia locale che ha rivelato condizioni igieniche disastrose e un dormitorio non autorizzato nel seminterrato.

Gli agenti hanno trovato mozziconi di sigarette sparsi sul pavimento, accumuli di sporcizia e muffa in ogni angolo, oltre a cibo in stato di decomposizione. La situazione più critica è stata riscontrata nel piano seminterrato, dove il locale aveva allestito un dormitorio abusivo con cinque posti letto.

Nello stesso ambiente erano presenti anche numerosi freezer contenenti alimenti in cattivo stato di conservazione. Il proprietario non disponeva di alcuna documentazione regolare né per l’utilizzo dello spazio come dormitorio né come deposito alimentare, configurando una doppia violazione delle normative.

Il titolare dell’attività, un cittadino di origine cinese, è stato sanzionato con una multa di oltre cinquemila euro. Il provvedimento si inserisce in una serie di controlli intensificati nella zona di via Padova, area milanese nota per l'alta concentrazione di attività commerciali gestite da cittadini stranieri.

Le autorità sanitarie intervenute sul posto hanno confermato che le condizioni del locale rappresentavano un serio rischio per la salute pubblica, giustificando il provvedimento immediato di chiusura in attesa di completa bonifica e regolarizzazione.