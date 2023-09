Milano, rissa in un parcheggio in via De Toqueville: due feriti, uno è una guardia giurata

La scorsa notte a Milano due persone, fra cui una guardia giurata, sono rimaste ferite in modo non grave nel corso di una rissa in un parcheggio all'esterno di alcuni locali in via De Toqueville, nella zona della movida di corso Como.

Secondo quanto riferito dalla Polizia, tutto sarebbe nato dalla lite tra il vigilante, un uomo di 35 anni e un 21enne marocchino. Ignote, al momento, le cause del diverbio, in cui è rimasto coinvolto anche un 55enne.

Il giovane, ferito al capo, è stato portato dal 118 in codice verde al Fatebenefratelli, la guardia giurata in codice giallo all'ospedale di Niguarda.