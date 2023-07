Milano, maxi rissa sui Navigli con calci, pugni e bottigliate: feriti due ventenni

Milano, 24 luglio 2023 – Ancora una rissa nella notte a Milano. Teatro della violenta lite il Naviglio Pavese, all’altezza di via Gola, dove almeno una decina di giovani, italiani e stranieri, hanno iniziato a picchiarsi selvaggiamente in strada con calci, pugni e lancio di bottiglie di vetro. Due di loro un ventenne e un 24enne sono rimasti feriti e hanno dovuto far ricorso alle cure ospedaliere.

Ma veniamo ai fatti. Era da poco passata mezzanotte quando, probabilmente a causa dell’eccesso di alcol, o forse per una parola di troppo, i giovani sono venuti alle mani. Le urla e il rumore dei cocci infranti hanno svegliato i residenti della zona, che hanno chiamato le forze dell'ordine. Immediatamente sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti, oltre a un’ambulanza del 118. Il personale sanitario dell’Area unica per l’emergenza urgenza (Areu) ha soccorso i due ventenni feriti e li ha trasportati all’ospedale Fatebenefratelli. Non sono in gravi condizioni, tanto che per entrambi è stato assegnato un codice giallo.

Toccherà ora alla polizia ricostruire, anche grazie all’eventuale racconto dei feriti, cosa abbia scatenato la rissa e identificare tutti i giovani coinvolti. L’aggressione avvenuta in strada, davanti ad alcuni passanti terrorizzati, è andata avanti a lungo ed è culminata con il lancio degli arredi di un vicino locale, sedie e tavolini, nel Naviglio.