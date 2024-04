Rissa in un locale tra clienti e gestori. Volano sgabelli, in cinque al pronto soccorso

I motivi della rissa sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine: una cosa è certa nel locale, oltre a insulti e minacce, sono volati anche gli sgabelli. Violenta rissa sabato sera in un locale di via Garibaldi a Rho. Per ragioni ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, due uomini visibilmente ubriachi hanno iniziato a inveire contro i tre gestori. Quest’ultimi avrebbero cercato di mantenere la calma invitando i due clienti ad andarsene dal locale, ma hanno ottenuto l’effetto contrario, i due clienti hanno reagito in modo violento e lanciato contro di loro gli sgabelli presenti nella sala.

Nel locale si sono vissuti attimi di paura, con urla e violenza fino all’arrivo dalle pattuglie della polizia locale di Rho e dei carabinieri. Anche per agenti e carabinieri non è stato facile riportare la calma, i due clienti in stato di ebbrezza erano incontenibili. Tutti e cinque gli uomini, tra i 40 e i 50 anni, sono rimasti feriti e sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale di Rho per le cure mediche Per due di loro sono stati necessari esami diagnostici a causa dei gravi traumi riportati. Gli agenti della polizia locale hanno ascoltato alcune testimonianze per ricostruire quello che è successo, nel frattempo tutti e cinque sono in stato di fermo per rissa aggravata. Saranno acquisite le immagini della videosorveglianza. Alcuni dei fermati hanno già precedenti di polizia. Per fortuna non sono rimasti coinvolti altri clienti.

Ro.Ramp.