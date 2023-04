Violenta rissa nella notte al Gratosoglio: italiani contro albanesi, sparati 4 colpi di pistola

Milano – Violenta rissa stanotte in via Baroni, al Gratosoglio. Due gruppi si sono fronteggiati in strada attorno alle 2: secondo le prime informazioni, uno era formato da italiani e uno da albanesi.

Qualcuno avrebbe anche sparato alcuni colpi di pistola, e in effetti gli investigatori hanno repertato quattro cartucce sull'asfalto, due esplose e due inesplose; per fortuna, nessuno ha riportato ferite da arma da fuoco.

L'allarme

Le prime segnalazioni, arrivate qualche minuto dopo le 2, parlavano di una quindicina di persone coinvolte, ma all'arrivo dei sanitari di Areu e degli agenti di cinque Volanti dell'Ufficio prevenzione generale della Questura c'erano soltanto due uomini, entrambi residenti nella zona di Rozzano, non lontano dal luogo in cui è avvenuto lo scontro: si tratta di un quarantasettenne, trasportato al Policlinico per alcune contusioni e dimesso in mattinata, e di un venticinquenne, operato all'Humanitas e ancora ricoverato non in pericolo di vita.

Le indagini

Stando a quanto risulta al momento, è probabile che i due gruppi si siano scontrati a mani nude, considerato che nessuno ha riportato ferite da taglio e che non sono stati trovati sul posto bastoni o spranghe. I bossoli fanno pensare che a un certo punto qualcuno abbia esploso dei colpi in aria, prima di allontanarsi. Del caso si stanno occupando gli specialisti della Squadra mobile, che stanno cercando di ricostruire l'intera sequenza e rintracciare tutte le persone coinvolte.