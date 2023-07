Rissa con machete e spari, retata all’alba con 14 arresti

Milano, 27 luglio 2023 – Uno scontro violentissimo in strada. Una maxi rissa a mani nude e con l'utilizzo di machete: due feriti a terra, di cui ricoverato all'Humanitas con il rischio di subire danni permanenti a un occhio, e spari prima della fuga di una delle due fazioni. A tre mesi e mezzo da quella notte di violenza andata in scena tra il 6 e il 7 aprile scorsi in via Costantino Baroni a Milano, arteria stradale centrale del quartiere Gratosoglio, al confine con il Comune di Rozzano (MI), gli agenti della Questura, coordinati dai pm del settimo dipartimento della Procura, hanno chiuso il cerchio: all'alba, è scattata una mega operazione di polizia tra Milano e le province di Alessandria e Caserta per eseguire 14 ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip del Tribunale. I provvedimenti, tra carcere e domiciliari, riguardano italiani, albanesi e nordafricani, "gravemente indiziati - si legge in una nota di via Fatebenefratelli - di rissa, lesioni gravi e aggravate, porto abusivo di arma da sparo ed esplosioni pericolose in luogo pubblico". Nel blitz sono ancora impegnati i poliziotti delle Squadre mobili di Milano, Alessandria e Caserta e dei commissariati Porta Ticinese e Scalo Romana, nonché di numerose pattuglie di Reparto prevenzione crimine e Reparto mobile, con un elicottero a sorvegliare tutto dall'alto.