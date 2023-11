Rissa tra detenuti al carcere minorile Beccaria, interviene la polizia, ferito un agente

Milano, 4 novembre 2023 – Non si arresta la spirale di violenza nelle carceri lombarde. L'ultimo grave episodio è avvenuto all'Istituto penale per Minorenni Beccaria di Milano. E a riferirlo è Alfonso Greco, segretario regionale per la Lombardia del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria che evidenzia come “l'ira del personale di Polizia è rivolta a tutti coloro che non hanno raccolto e non hanno voluto raccogliere, in questi mesi, i reiterati allarmi del SAPPE”.

Il sindacalista spiega che “ieri, durante la fine delle attività mattutine, per motivi ancora da accertare è scoppiata una rissa tra detenuti. Subito il personale di Polizia Penitenziaria è prontamente intervenuto per evitare il degenerare della situazione. Purtroppo, a farne le spese, è stato un agente che per evitare il peggio lo stesso è dovuto ricorrere alle cure del caso presso il Pronto soccorso del nosocomio cittadino".