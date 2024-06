Riqualificazione energetica delle scuole. Missione (quasi) compiuta a vantaggio di tutti

Più comfort per alunni e insegnanti ma anche più rispetto per l’ambiente, grazie alla riduzione di emissioni di anidride carbonica e del fabbisogno in termini di energia primaria che si traducono anche in una riduzione dei costi a carico della collettività. È il risultato raggiunto grazie agli interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico realizzati dall’amministrazione comunale nelle scuole del territorio. Sono una decina i plessi scolastici interessati dai lavori a cui si aggiungono le due case di proprietà comunale in via Cesare Battisti e Corte dei Gelsi e il comando della polizia locale in viale Romagna. La riqualificazione ha riguardato in particolare il nido di via Gardenie, le materne di via Lillà, viale Liguria e via Foscolo (con la primaria), elementari e medie di via Garofani e di via Alberelle, la primaria in via Milano, la media in via Campania e in viale Liguria nonché il Cfp di via Oleandri. Iniziati i lavori nel nido di via Piave. Quelli per la materna di via Rododendri, la primaria di via Mincio, elementari e medie in via Garofani inizieranno in estate.