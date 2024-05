Rincaro alberghi a Milano, ecco i più costosi

Otto milioni e mezzo di visitatori nel 2023 e oltre 400 hotel presenti in città tra proprietà indipendenti e catene internazionali. Bastano questi due dati per fare di Milano una delle capitali del turismo italiano. Un record affiancato da quello relativo alla maggiore crescita per performance alberghiere: i dati sulla Average daily rate (Adr), ovvero la tariffa media giornaliera calcolata su camera doppia con colazione inclusa, raccontano di un +17,3% sul 2022, raggiungendo quota 155,37 euro a notte e posizionandola seconda solo a Venezia con i suoi 200,86 euro (+15,7% sul 2022). È quanto emerge da un'analisi del data center dell'agenzia AlbergatorePro.

E le previsioni per il 2024 prospettano un 2024 di ulteriore crescita: attualmente l'Adr in città è già a quota 163,14 euro. Seguono Firenze con 144,19 euro e +8,9%, Roma con 136,54 euro e +11%, Bologna con 99,14 euro e +16,9% sul 2022 e Napoli con 96,63 euro, +12,4% sul 2022.

Nel segmento lusso, la tariffa giornaliera più economica disponibile supera mediamente i 1.000 euro per notte, con picchi fino a oltre 1.700, in dieci strutture, confermando la vocazione meneghina a soddisfare la domanda di un pubblico internazionale disposto a spendere molto. "Contestualmente ai fisiologici aumenti dovuti all'inflazione e ai rincari energetici – spiega Gian Marco Montanari, amministratore delegato di AlbergatorePro – Milano ha registrato un incremento da record nella tariffa media giornaliera non solo grazie al ritorno a pieno regime dei grandi eventi, ma anche al consolidamento del posizionamento esclusivo. Prezzi più alti, accompagnati da un servizio più ricercato, a fronte di una inferiore occupazione delle camere: circa il 70% nel corso del 2023”.

I dieci hotel di lusso con il prezzo medio per notte più alto a Milano nel 2024, individuati campionando 24 date sul portale Booking.com e considerando la tipologia più economica di camera doppia con trattamento bed & breakfast, sono suddivisibili in cinque fasce: