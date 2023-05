Rinasce la sezione della Lega Nicoletta Pini nuova segretaria

Dopo anni di commissariamento e di cambi al vertice, si è ricostituita la sezione della Lega di Sesto San Giovanni, partito di appartenenza del sindaco Roberto Di Stefano. Il congresso ha visto due candidati, Nicoletta Pini che è stata scelta dai militanti battendo Valter Oliva. "Gli ultimi anni ci hanno messo a dura prova e ci hanno resi ancor più consapevoli della necessità di rappresentare quella indispensabile connessione tra i problemi quotidiani delle persone e la politica - commenta la neosegretaria, già capogruppo in consiglio comunale ed ex assessore al Bilancio poi dimissionaria nel precedente mandato -. Per questo occorre applicarsi con serietà e impegno per coinvolgere maggiormente i cittadini e il territorio, attrarre nuovi talenti, rendere i giovani protagonisti della politica del futuro, lavorando alla crescita di una nuova classe dirigente". Tra gli obiettivi di Pini c’è "la creazione di una sezione aperta e inclusiva, che valorizzi il lavoro di squadra e rinforzi il senso dell’appartenenza". Una finalità che va di pari passo con la riapertura di una sede sul territorio, chiusa ormai da anni. "Lavoreremo per la creazione di una sezione fisica, che funga da spazio di lavoro e socializzazione, una maggiore connessione e collaborazione con l’amministrazione, l’organizzazione di eventi coinvolgenti per la città che abbiano, oltre allo scopo di trasmettere i valori della Lega, anche ricadute tangibili e il rafforzamento del dialogo con le categorie produttive e con le associazioni del territorio per portare avanti attività e progetti condivisi". Il congresso si è chiuso con l’elezione dei membri del direttivo di sezione: gli eletti sono Maria Giuditta Cassano, Barbara Carelli, Pietro Alberto Fiotta e Marco Sgura. La.La.