Rinasce il periodico comunale di Cassano d'Adda: "Cassano Informa"

Ritorna il giornalino comunale periodico di informazione dell’ente per i cittadini con 30 anni di storia alle spalle. Finito a riposo nel periodo dell’emergenza sanitaria, con la nuova amministrazione comunale arriva la rinascita del periodico, pronto ad entrare nelle case dei cassanesi con il cambio del nome: “Cassano Informa“. Direttore responsabile sarà il sindaco Fabio Colombo, il primo numero è previsto a inizio ottobre in occasione della sagra cittadina. "È sicuramente uno strumento di trasparenza diretto – così Antonio Capece (nella foto) assessore alla Comunicazione –. Lo scopo del periodico è quello di informare su questioni di interesse pubblico, eventi locali e decisioni del governo locale tutti i cittadini, ma soprattutto coloro i quali non sono avvezzi all’utilizzo di strumenti informatici e digitali. Al momento abbiamo previsto due o massimo tre pubblicazioni all’anno, ma non sono escluse edizioni aggiuntive". Fu Sergio Bestetti nel 1993 con il suo “Padana superiore km.173“ a dare il via al giornalino del Comune. Nei suoi otto anni di mandato da sindaco furono tre le pubblicazioni stampate. A lui fece poi seguito il sindaco Rosa Casati che cambio nome al periodico diventato “Fuori dal Comune“ firmato da Marco Galbusera come direttore responsabile che manterrà questo ruolo fino all’ultima pubblicazione del 2020 era del Covid. Sei i numeri pubblicati. È stata poi la volta del primo cittadino Edoardo Sala che ha voluto intitolare “Cassano notizie“ il periodico comunale stampandolo tre volte l’anno. La distribuzione maggiore del giornalino comunale, chiamato “InComune“ con Roberto Maviglia grazie ai dieci anni, 2011 al 2021, di presenza in Comune da primo cittadino. Quattro i numeri pubblicati ogni anno. Stefano Dati