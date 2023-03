Rinasce il palazzo storico Giardino in piazza Ferrari

di Anna Giorgi

MILANO

Rigenerazione urbana, cioè riportare vita e business dentro e fuori il palazzo storico che sorge in via Santa Margherita al civico 11, a pochi passi dal Teatro alla Scala, tra le vie che ospitano il cuore della finanza internazionale e il quadrilatero della moda. L’intera area sarà ripensata da Ardian società che investe in private markets in chiave di sostenibilità. Nel dettaglio il progetto riguarda l’immobile storico con una superficie totale di 6.300 metri quadrati, 7 piani fuori terra e 3 interrati, che sarà completamente ridisegnato, dando molto spazio al verde, declinato nel cortile interno con 75 metri quadrati di vegetazione, in un secondo giardino su una terrazza di 80 metri quadrati ai piani direzionali e in altre terrazze.

L’elemento “green“ sarà la sostenibilità sociale. I lavori sull’immobile termineranno entro l’estate. Il progetto è firmato dallo studio Asti architetti.

Ardian, contestualmente alla riqualificazione dell’immobile, si occuperà anche della rigenerazione delle aree pubbliche adiacenti che comporteranno l’ampliamento dei marciapiedi di via Santa Margherita e la realizzazione di una nuova pavimentazione e illuminazione di vicolo Malagodi. Un interevnto di riqualificazione sempre di Ardian riguarderà anche la piazza Ferrari, che verrà valorizzata e pedonalizzata.

La piazza in origine era un parcheggio riservato ai dirigenti che lavoravano nel grande palazzo storico, nella sua seconda vita verrà ripavimentata e resa il vero salotto della città. Il progetto di recupero dell’area prevede l’inserimento anche di 15 pozzi geotermici e pannelli solari fotovoltaici, sempre parlando di sostenibilità. "Abbiamo cominciato a investire in Italia tra il 2007 e il 2008 e ad oggi siamo tra gli operatori internazionali che hanno investito con continuità e in modo importante.

L’Italia e Milano è sempre stata un mercato centrale per Ardian, perché esiste un tessuto imprenditoriale formidabile a cui ci rivolgiamo per le nostre operazioni di partnership supportando imprenditori innovativi e talentuosi nella crescita delle loro aziende", ha detto Nicolò Saidelli, head of Ardian Italy.

Il costo complessivo dell’operazione, fra acquisto dell’immobile e recupero della struttura è stato di circa 100 milioni.

Chi “conquisterà“ l’immobile di prestigio?

Gli spazi saranno destinati soprattutto ad uffici, le trattative per gli affitti sono iniziate, per ora, con un grosso gruppo finanziario e, oltre alla finanza, ci sarà l’immancabile food.

Alla presentazione era schierato il management di Ardian.

In occasione della illustrazione del progetto, è stata inaugurata anche la mostra che la società regala alla città “Changing Cities“ aperta al pubblico con ingresso gratuito da oggi fino a domenica. In collaborazione con Magnum Photos sono state raccolte 60 foto di 14 famosi fotografi italiani e internazionali che raccontano come è avvenuta la trasformazione dei grandi centri urbani dagli anni ‘50 ad oggi.