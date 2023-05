"Rimozione dell’amianto in estate" Le famiglie: dateci il cronoprogramma

di Laura Lana

SESTO SAN GIOVANNI

Dopo le proteste dei genitori, arrivati fin sotto il municipio, arriva il "chiarimento circa il piano di bonifica" in corso alla scuola Martiri, con una mail inviata dagli assessori Loredana Paterna e Roberta Pizzochera al consiglio d’istituto e alla dirigente. "Il cantiere è stato consegnato l’8 maggio e nelle prime fasi prevede la verifica dello stato di copertura. Qualche giorno fa sono partiti i lavori propedeutici in palestra e oggi (18 maggio, dopo il sit in delle famiglie, ndr) è in corso la predisposizione di un nuovo piano di lavoro – scrivono –. L’avvio del cantiere era condizione necessaria per analizzare la situazione da vicino. Queste operazioni si protrarranno per alcune settimane, tanto che è prevedibile la fase di rimozione delle lastre in amianto a fine anno scolastico". Quindi, a scuola chiusa, come chiesto dalle famiglie. In un’altra comunicazione, firmata solo da Paterna, si indicano 9 fasi di cantiere. "Ma senza date. Hanno cambiato versione: mercoledì ci hanno detto che le opere potevano iniziare perché autorizzate da Ats. Anzi, ci siamo sentite dire ‘Dovreste essere felici che facciamo i lavori’ – racconta Tamara Roncaglia –. Certo che siamo contente che sia rimosso l’amianto. Ma le informazioni andavano date per tempo e complete e il cantiere previsto da subito a scuola chiusa: le lezioni finiscono tra poche settimane, non tra mesi, e le Martiri non saranno neanche sede di centro estivo. E ora capiamo anche perché ".

Lunedì pomeriggio ci sarà un incontro tecnico con i rappresentanti dei genitori, come era stato chiesto proprio dalle famiglie. "Vogliamo un cronoprogramma nero su bianco. Non sapevamo neanche che si dovessero fare questi lavori, lo abbiamo appreso solo dalla circolare della dirigente scolastica – commenta Antonietta Rossi –. Vogliamo una scuola in sicurezza, essere informati puntualmente e che i nostri figli non perdano neanche un giorno di scuola perché già quest’anno è stato difficile". Alla Martiri, 380 alunni, sono confluite anche 10 classi della Oriani e 5 della Don Milani. "C’è una situazione di sovraffollamento, si mangia in classe e non in refettorio. Ora viene interdetto l’uso di palestra e cortile interno. Non è certo una situazione di benessere per questi studenti che già hanno sofferto per il Covid", lamentano le mamme.

Nella comunicazione dell’amministrazione, che accusa di "allarmismo infondato e alzata di scudi fuori luogo", si conferma che i lavori di rimozione dell’amianto e sostituzione con pannelli di alluminio sulla copertura della palestra vanno conclusi entro l’1 settembre e che a marzo Ats ha dato come unica prescrizione la chiusura delle finestre che affacciano su quel lato.