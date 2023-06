Rimosso il murale di Silvio Berlusconi creato dall’artista aleXsandro Palombo in via Volturno

Milano – E' stato rimosso il murales 'Silvio Berlusconi, self-made man', realizzato appena due giorni fa dallo street artist aleXandro Palombo in via Volturno a Milano, davanti al civico 34, lo stabile dove il fondatore di Forza Italia è cresciuto insieme a mamma Rosa, il padre Luigi, la sorella Maria Antonietta e il fratello Paolo. Lo comunica lo stesso artista. L'opera ritraeva il Cavaliere a figura intera, con abito blu, in una mano un secchiello con della colla e la scritta 'self-made man', nell'altra un pennello intriso di colla usata per affiggere una targa toponomastica con la nuova indicazione del luogo 'Via Silvio Berlusconi 1936-2023'.

"Ieri mattina - ricorda Palombo - il murale era stato vandalizzato da ignoti con scritte offensive e ingiuriose, ma è stato prontamente protetto e ripulito dai residenti del quartiere, questa mattina l'opera è stata del tutto cancellata con della vernice grigia, ma sul muro è ancora visibile l'ombra del ritratto del Cavaliere che ha resistito alla rimozione degli addetti al decoro urbano".

AleXsandro Palombo aveva deciso di lasciare il suo segno nell'Isola il quartiere che ha visto nascere e crescere il giovane Silvio Berlusconi, un tempo luogo operaio e cuore pulsante del Partito Comunista milanese ed oggi quartiere alla moda e del lusso, simbolo del capitalismo finanziario della nuova avveniristica Milano. Di recente Palombo ha anche realizzato l'opera “Power is Female” ritraendo il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la leader del Partito Democratico Elly Schlein, per affrontare il tema dei diritti delle donne, la libertà di pensiero e la questione della maternità surrogata. L'opera era stata rimossa nel giro di 48 ore, l'artista aveva reagito alla rimozione realizzandole una versione nuova e leggermente diversa nello stesso luogo ed è ancora visibile in Piazza San Babila a Milano.