Silvio Berlusconi, subito vandalizzato il murale appena inaugurato. Ma le scritte offensive sono già state cancellate dai cittadini

Era apparso ieri mattina il murale dedicato a Silvio Berlusocni, “Self-Made Man" dell'artista aleXsandro Palombo. Dopo neanche 24 ore, nella notte è stato preso di mira e vandalizzato con scritte offensive che sono già state cancellate.

Il murale si trova nel quartiere Isola di Milano davanti allo stabile di via Volturno, dove l'ex premier è cresciuto insieme a mamma Rosa, il padre Luigi, la sorella Maria Antonietta e il fratello Paolo. Nell'opera Berlusconi ha in mano un secchiello pieno di vernice su cui è scritto “Self-Made Man”. Accanto a quella scritta nella notte è apparsa la frase "Con l'aiuto della 'Ndrangheta", mentre sulla targa toponomastica sotto Via Silvio Berlusconi è stato scritto "Ex Pdc - Uomo d'affari e vecchio p....", frasi che sono state prontamente cancellate dai residenti del quartiere che da ieri insieme a tantissimi curiosi si recano sul luogo a scattare foto all'opera.