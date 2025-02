Rifiuti abusivi a Basiglio. Incastrati dalle telecamere

Rifiuti abbandonati e un “tag” (scarabocchi sui muri, nda) allo skatepark: individuati e sanzionati gli autori grazie al sistema di videosorveglianza e a indagini la polizia locale. "Il rispetto di alcune semplici regole e del patrimonio pubblico sono alla base di una corretta convivenza. spiega così la sindaca Lidia Reale le ultime operazioni eseguite dalla polizia locale sotto il comando di Ettore Tripodi -. Il sistema di controlli che abbiamo attivato sul territorio, con una stretta collaborazione tra tutti coloro che si occupano, a vario titolo, di sicurezza ci permette di intervenire in diverse situazioni".

Con il primo intervento degli agenti della locale insieme agli operatori della società Sasom, sono state recuperate alcune borse di plastica lasciate nel cestino di via Roma. Ispezionato il contenuto e verificate le telecamere della zona, è stato possibile individuare due persone che camminavano proprio verso il luogo dove hanno poi abbandonato i rifiuti. Hanno dovuto pagare, ciascuno, una sanzione di 100 euro.

Sempre con il supporto delle telecamere, il comando della polizia locale ha anche intercettato i due responsabili della formazione di una vera e propria discarica nei pressi dei bidoni dei rifiuti del Palazzetto dello sport di Basiglio. Qui, due uomini, uno di Locate di Triulzi e uno di Milano, hanno scaricato un divano a cinque posti, un letto contenitore, un materasso, otto biciclette da bambino, un condizionatore e un ventilatore, un ferro da stiro e un barbecue da giardino. Cinque le sanzioni comminate per violazione del regolamento di gestione dei rifiuti urbani. In totale 718 euro. Oltre a una sanzione accessoria che prevedeva il ripristino dei luoghi, effettuato nelle ultime ore.

Altro intervento è stato eseguito nello skatepark di via Salvo D’Acquisto. Qui un ragazzo di 24 anni proveniente da Motta Visconti ha realizzato il suo tag su una delle rampe. Catturato dalle telecamere ha riconosciuto la sua responsabilità. D’altra parte lo stesso tag è presente sul paraurti posteriore della sua auto. Gli è stata comminata una sanzione di 70 euro e ha dieci giorni di tempo per ripulire tutto, altrimenti la multa sale a 400 euro. Gli è stato sequestrato un pennarello bianco utilizzato per disegnare la sua firma.