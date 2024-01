Via Monte Velino, rider in motorino finisce sotto il tram 16

Milano – Grave incidente oggi, poco dopo mezzogiorno, a Milano in via Monte Velino angolo via Varsavia. Un rider di 38 anni a bordo del suo motorino è finito sotto il tram 16. Le sue condizioni non dovrebbero essere gravi. L’uomo era sul marciapiedi, poi ha invaso la sede tramviaria ed è stato investito dal 16 al capolinea di via Monte velino.

Soccorso dagli operatori dell’ambulanza, era cosciente ed è già stato portato via in codice giallo: non dovrebbe essere in gravi condizioni. Sul posto anche la polizia locale.