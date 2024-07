Trova un portafoglio e lo porta alla polizia, ma tiene 800 euro. Incastrato dalle telecamere

Pogliano Milanese (Milano), 22 luglio 2024 – Trova un portafoglio per strada, lo consegna alla polizia locale, ma prima si impossessa del denaro custodito, ben 800 euro. Le indagini consentono di scoprire l'ammanco e messo alle strette confessa davanti agli agenti di aver tenuto per sé i soldi.

E' successo a Pogliano Milanese. Secondo quanto ricostruito l'uomo, un 55enne di Parabiago, si sarebbe presentato al comando consegnando il portafoglio, dicendo che lo aveva trovato poco prima vicino al supermercato Tigros di via Garibaldi. Gli agenti lo hanno aperto, all'interno c'erano alcuni documenti, ma non c'erano banconote.

Grazie ai documenti sono riusciti a risalire all'identità del proprietario, un cittadino poglianese, lo hanno convocato al comando e qui ha riferito che all'interno c'erano ben ottocento euro, che gli servivano per le imminenti vacanze. Gli agenti hanno avviato le indagini. Prima hanno acquisito i filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza del Tigros: ma dalle immagini non è emerso nulla, né il momento in cui è stato perso il portafoglio né l'eventuale furto.

Poi hanno visionate le immagini delle telecamere dei punti dove il poglianese era stato prima di perdere il portafoglio e quelli dove era stato l'uomo che aveva portato il portafoglio al comando. Gli accertamenti hanno consentito di ricostruire che l'uomo che aveva restituito il portafoglio davanti al supermercato non c'era mai stato e quindi la storia raccontata agli agenti non era vera.

A quel punto è stato convocato al comando, inizialmente ha confermato ancora la sua versione dei fatti, dando il nome di un'altra vita e ribadendo con quando ha trovato il portafoglio era vuoto, poi messo davanti all'evidenza, ha confessato davanti agli agenti. I soldi sono stati restituiti al legittimi proprietario, che ha deciso di non sporgere denuncia.