Ricoveri in Neuropsichiatria a Milano aumentati del 10%: "Dave for Young", l'evento per la salute mentale dei giovani

Si intitola “Dave for young“ il grande evento musicale per accendere un faro sulla salute mentale dei giovani e l’importanza di chiedere aiuto. Sul palco del Teatro Dal Verme sabato, a partire dalle 20.30, ci saranno Bnkr 44, Laila Al Habash, Disco Club Paradiso e molti altri. La serata è promossa da Associazione Aiutiamoli Odv e Fondazione Aiutiamoli Onlus, con il supporto di Ied e in rete con il Comune di Milano e diversi stakeholders del mondo della salute. Vanessa Grey e Alessandro Sansone condurranno l’evento, patrocinato da Città metropolitana di Milano, Comune di Milano e Asst San Carlo e Paolo.

Si parte dai dati, appena diffusi da Ospedale Bambino Gesù di Roma: solo nell’ultimo anno si sono contati 387 casi di accesso in emergenza al Pronto Soccorso per tentato suicidio e ideazione suicidaria tra i giovani e i giovanissimi (15 anni l’età media, per il 90% ragazze). I ricoveri nel reparto protetto di Neuropsichiatria, dove vengono gestiti i casi più complessi, sono stati�544 (+10%). Nel Dossier della Regione Lombardia sul tema emerge l’allarme droga: 7 giovani su 10 ne fanno uso, una dipendenza che è strettamente correlata ai disagi psichici. L’evento Dave for young vuole sensibilizzare il pubblico sull’importanza del sapersi prendere cura del proprio benessere mentale e saper chiedere aiuto quando serve. Musica e professionisti si alterneranno al microfono. Tutto il ricavato della vendita dei biglietti (disponibili su Ticketone) sarà dedicato ad una raccolta fondi per progetti di supporto psicologico ai giovani, sostegno genitoriale e per il finanziamento di borse di studio in percorsi artistici: la raccolta fondi resterà aperta un anno.