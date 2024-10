Ricoverato in codice giallo rider investito in bicicletta

Travolto da un’auto, un rider in bicicletta è rimasto ferito ed è stato poi trasportato in ospedale, in codice giallo. L’allarme è scattato alle 10.30 di ieri in via Del Tecchione, nella zona industriale di San Giuliano. Secondo una dinamica ora in fase di accertamento, l’auto, un’utilitaria in arrivo da una via laterale, ha colpito la bicicletta elettrica del fattorino 27enne, che in quel momento stava percorrendo la strada principale. Dopo l’urto, l’automobilista si è fermato. Ricevute le prime cure, il rider è stato trasportato al Policlinico di Milano da un’ambulanza della Croce bianca di Paullo. Sul luogo dell’incidente sono rimasti, per i rilievi, gli agenti della polizia locale di San Giuliano.